Второе за день судно подверглось атаке в Ормузском проливе

Судно Mayuree Naree, плывущее под флагом Таиланда, подверглось нападению в Ормузском проливе утром 11 марта. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что судно было поражено снарядами, когда оно находилось на расстоянии около 11 морских миль (18 км) к северу от Омана.

Тайские СМИ сообщают, что 20 членов экипажа были спасены, в то время как трое все еще находятся на судне.

По данным Al Jazeera, 11 марта по меньшей мере два корабля были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе.

В этот же день управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него снаряда.

Накануне телеканал CBS со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщил, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

Ранее глава РФПИ Дмитриев шутливо отреагировал на информацию о минировании Ормузского пролива.