В Бахрейне произошли взрывы

В Бахрейне произошли четыре громких взрыва после прозвучавшей сирены

Четыре громких взрыва произошли в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подробности о причинах взрывов в пуликации не приводятся.

10 марта иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Министерство обороны ОАЭ заявило, что с начала дня в небе над страной перехватили восемь баллистических ракет и 26 дронов. Еще девять беспилотников упали на территории страны, одна ракета рухнула в море.

Атаки происходят на фоне военной операции Израиля и США против Ирана, которая началась 28 февраля.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране не согласились с утверждением о том, что конфликт с США и Израилем близок к завершению.