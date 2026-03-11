Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

ВМС США не соглашаются сопровождать суда в Ормузском проливе

Reuters: ВМС США ежедневно отказываются сопровождать суда в Ормузском проливе
Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США почти каждый день отказывают судоходным компаниям в просьбах о сопровождении судов через Ормузский пролив, объясняя это высоким уровнем угрозы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Представитель американских ВМС отметил, что ситуация с безопасностью сейчас очень напряженная, а конвои смогут осуществляться только после снижения рисков. В ходе брифинга 10 марта позиция флота осталась прежней, несмотря на регулярные запросы морских организаций.

10 марта корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

До этого сообщалось, что грузовые суда, заблокированные в Персидском заливе, начали пересекать Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!