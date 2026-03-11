ВМС США не соглашаются сопровождать суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы (ВМС) США почти каждый день отказывают судоходным компаниям в просьбах о сопровождении судов через Ормузский пролив, объясняя это высоким уровнем угрозы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Представитель американских ВМС отметил, что ситуация с безопасностью сейчас очень напряженная, а конвои смогут осуществляться только после снижения рисков. В ходе брифинга 10 марта позиция флота осталась прежней, несмотря на регулярные запросы морских организаций.

10 марта корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

До этого сообщалось, что грузовые суда, заблокированные в Персидском заливе, начали пересекать Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

