Российские турэксперты нашли замену Дубаю

Турэксперты предложили Шанхай, Сингапур и Сеул в качестве альтернативы Дубаю
Российские турэксперты предложили туристам несколько альтернатив отдыху в Дубае, где сейчас может быть не очень безопасно на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Турпром».

Издание отмечает, что для тех, кто в Дубае ценил прежде всего урбанистический лоск, хороший шопинг и космополитичную атмосферу мегаполиса, есть минимум три города, готовых предложить больше.

Среди таких вариантов названы Шанхай (Китай), Сингапур и Сеул (Южная Корея).

По словам турэкспертов, за качественный отдых в Шанхае придется потратить приличную сумму: хороший номер в пятизвездочном отеле в центре, например, возле торговой площади Синьтяньди или на набережной, будет стоить 15-30 тыс. рублей за ночь.

За ночь в отеле в центре Сингапура, который считается эталоном чистоты, порядка и технологий, придется заплатить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

При этом Сеул считается более доступной локацией. Стоимость проживания в роскошных отелях в бизнес-районе Ганнам или у исторических дворцов начинается от 10-20 тыс. рублей в сутки.

Ранее около 50 тысяч российских туристов застряли в зоне ударов на Ближнем Востоке из-за военных действий.

 
