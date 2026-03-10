В Катаре произошли взрывы

Серия громких взрывов произошла в столице Катаре Дохе. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что жители Дохи получили на мобильные телефоны сообщения о повышении уровня угрозы безопасности в городе. Власти призвали население оставаться в помещениях.

Это не первая атака на Катар с начала конфликта на Ближнем Востоке. Накануне министерство обороны эмирата сообщило, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ракетной атаки на территорию страны.

В ночь на 9 марта по южным районам столицы Катара Дохи прошла взрывная волна от серии ударов. На мобильные телефоны местных жителей пришло оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

