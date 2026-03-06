Иран атаковал авианосец США

В Иране заявили об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln

Военно-морские силы (ВМС) Ирана нанесли удар по авианосцу США USS Abraham Lincoln (»Авраам Линкольн»). Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB) со ссылкой на пресс-службу армии Исламской республики.

По ее информации, ракетная система ВМС выпустила береговую ракету по кораблю.

6 марта иранские беспилотники атаковали USS Abraham Lincoln.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

