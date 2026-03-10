Размер шрифта
На Западе предупредили о риске применения ядерного оружия Израилем против Ирана

Макгрегор: Израиль может ударить ядерным оружием по Ирану
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью Такеру Карлсону на TCN, что Израиль может применить ядерное оружие против Ирана, если тот не заявит о капитуляции.

По его словам, вероятность того, что США пойдут на такой шаг — минимальна. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху вряд ли удастся убедить президента США Дональда Трампа применить ядерное оружие, но «Израиль — другое дело», отметил он.

9 марта основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком написал в соцсети X, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана, и поэтому властям страны нужно либо сдаться, либо переехать за пределы крупных населенных пунктов.

Бизнесмен в своем посте обратился к Ирану и призвал его «готовиться к массовым жертвам».

До этого Трамп, спустя несколько часов после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшее время.

Ранее Израиль заявил о начале новой масштабной волны ударов по целям в Тегеране.

 
