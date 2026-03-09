Иран атаковал американскую базу в Израиле

Армия Ирана: база США в Израиле и склад в Кувейте атакованы

Иранские военные атаковали базу США в Израиле и американский склад в Кувейте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армии Ирана.

«[Были атакованы] радиолокационная станция 512-й базы США в Израиле, а также американские центры сбора и склады оборудования в лагере Аль-Адири в Кувейте», — приводится данные, обнародованные иранским гостелевидением.

9 марта официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран буде отвечать, пока идет военная агрессия против него.

Багаи также говорил, что США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана. По его мнению, именно это является целью операции США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.