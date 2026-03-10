Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Еще одна страна НАТО возобновила обязательный военный призыв

УНИАН: власти Хорватии возобновили обязательную военную службу спустя 17 лет
Mindaugas Kulbis/AP

Власти Хорватии возобновили обязательную военную службу спустя 17 лет. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По информации агентства, в первый призыв будут набраны 800 молодых людей. Около половины из них пришли в армию добровольно, 10% призывников составляют женщины.

В будущем хорватские власти намерены ежегодно набирать и обучать 4000 молодых людей.

Официальный Загреб объяснил возобновление обязательного призыва российско-украинским конфликтом, а также ситуацией с безопасностью в Европе.

В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года.

Макрон также говорил, что обсуждаемая во Франции реформа военной службы не предполагает отправку французской молодежи в зону конфликта на Украине.

До этого стало известно, что в Германии решили возродить службу по призыву в армии для осуществления планов НАТО в условиях якобы грядущей войны. Теперь молодых немцев будут тестировать на годность к службе. Если добровольцев не хватит для выполнения плана, то призывать на службу будут по жребию.

Ранее министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!