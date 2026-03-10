Еще одна страна НАТО возобновила обязательный военный призыв

Власти Хорватии возобновили обязательную военную службу спустя 17 лет. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По информации агентства, в первый призыв будут набраны 800 молодых людей. Около половины из них пришли в армию добровольно, 10% призывников составляют женщины.

В будущем хорватские власти намерены ежегодно набирать и обучать 4000 молодых людей.

Официальный Загреб объяснил возобновление обязательного призыва российско-украинским конфликтом, а также ситуацией с безопасностью в Европе.

В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года.

Макрон также говорил, что обсуждаемая во Франции реформа военной службы не предполагает отправку французской молодежи в зону конфликта на Украине.

До этого стало известно, что в Германии решили возродить службу по призыву в армии для осуществления планов НАТО в условиях якобы грядущей войны. Теперь молодых немцев будут тестировать на годность к службе. Если добровольцев не хватит для выполнения плана, то призывать на службу будут по жребию.

Ранее министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны.