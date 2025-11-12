На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

Писториус: немецкая армия создавалась под обещание не вести войны
Global Look Press

Немецкая армия создавалась под обещание больше никогда не вести войны, которые исходили бы с территории Германии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера, трансляцию вел телеканал ZDF.

Он напомнил, что в ноябре 1955 года первые германские солдаты принесли присягу в Бонне. Это был момент «рождения армии», которая создавалась с обещанием: «больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли».

Писториус добавил, что бундесвер ориентируется на оборону Германии и НАТО. По его словам, немецкая армия должна «уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться».

В октябре глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что открытое противостояние Запада и России может начаться уже сейчас. В Москве «воспринимают сдержанность и снисходительность как слабость», уверен он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали не позволить России считать, что она победит НАТО.

