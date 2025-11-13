Добровольно-обязательная служба. В Германии будут призывать в армию по жребию

В Германии будут призывать в армию по жребию при нехватке добровольцев

В Германии решили возродить службу по призыву в армии для осуществления планов НАТО в условиях якобы грядущей войны. Теперь молодых немцев будут тестировать на годность к службе. Если добровольцев не хватит для выполнения плана, то призывать на службу будут по жребию.

В Германии готовятся ввести призыв в армию по жеребьевке, если государству не хватит добровольцев, выяснила немецкая газета Bild.

Правящие коалиционные партии Германии ХДС/ХСС и СДПГ одобрили законопроект о призыве молодых людей на военную службу сроком на шесть месяцев, в том числе на три месяца базовой подготовки. Согласно закону, немецкое правительство может призвать мужчин от 18 лет в армию, но только если в этом есть нужда.

Партии договорились, что немецкое министерство обороны предоставит конкретный план по набору военнослужащих и резервистов с указанием обязательств и конкретных сроков.

«В ближайшие недели мы быстро завершим обсуждение, и закон вступит в силу 1 января [2026 года] », — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции.

Депутаты несколько недель обсуждали документ. Писториус отметил, что при обсуждении закона возникли трения, но их преодолели.

Суть спора заключалась в том, что ХДС выступала за возврат обязательной службы, а СДПГ против этого. Жребий и стал их компромиссом.

Обязательная военная служба в ФРГ была отменена с 2011 года, когда в стране перешли на профессиональную армию.

Служба по жребию

Документ предусматривает, что всех немцев от 18 до 25 лет будут освидетельствовать и спрашивать, готовы ли они служить.

Граждане Германии, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны заполнить онлайн-анкету , указывая там информацию о своем здоровье, образовании, физической форме. При этом далеко не все выпускники школ и вузов в итоге станут срочниками. Женщины также могут заполнить анкету, но это не носит обязательный характер.

Добровольцы будут ежемесячно получать около €2,6 тысячи (до вычета налогов), а после года службы им дадут льготу на получение водительских прав для легковых и грузовых автомобилей. Если человек прослужит больше года, то ему присвоят зарплату уже кадрового солдата, для этого введут специальный статус: временный военнослужащий.

Однако если добровольцев не хватит, то будут призывать в обязательном порядке по жребию : случайно выберут нужное число потенциальных военнослужащих, у которых нет ограничений по здоровью или других причин для освобождения от службы.

Германия состоит в НАТО, у нее есть обязательства перед альянсом. Ожидается, что стране будет нужно примерно 260 тысяч действующих солдат и 200 тысяч резервистов, чтобы выполнить планы НАТО.

Предпосылки к возвращению призыва в ФРГ

11 сентября Reuters со ссылкой на секретные документы сообщил, что немецкое правительство намерено набрать сто тысяч новых военнослужащих, но не сможет добиться этих целей со своей действующей армией.

«Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала [НАТО]», — написал генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру.

30 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира:

«Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире».

Причем до этого он не комментировал заявления о поиске дополнительных военнослужащих. По его словам, НАТО скорректировало свои целевые показатели после начала СВО.

12 ноября Писториус заверил, что Германия нацелена исключительно на «оборону страны и альянса», а не на войну.