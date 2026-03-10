Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В ВОЗ отреагировали на данные об использовании Израилем фосфора в Ливане

ВОЗ расследует сообщения об использовании Израилем фосфора при ударах по Ливану
Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует данные об использовании израильскими ВВС фосфора в Ливане. Об это заявил представитель организации в арабской стране доктор Абдинасир Абубакар на брифинге в Женеве, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ВОЗ получил подобные сообщения — представители организации связались с ливанскими больницами.

»<...>на данный момент мы не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее», — отметил Абубакар, подчеркнув, что в ВОЗ расследуют все сообщения о возможном использовании израильскими военными фосфорных боеприпасов в Ливане, и следят за ситуацией в регионе.

До этого в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге страны.

2 марта Израиль объявил о начале наступательной операции против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Рано утром в этот же день с территории страны в сторону Израиля выпустили несколько ракет. Ответственность за атаку взяла на себя «Хезболла». Тель-Авив в ответ начал наносить массированные удары по населенным пунктам арабского государства, включая столицу.

Позднее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал Эфи Дефрин, заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане.

Ранее Франция запросила экстренное проведение СБ ООН на фоне ситуации в Ливане.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!