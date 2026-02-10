В НАК заявили о росте числа атак ВСУ на российские объекты

Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что украинские войска наращивают атаки на российские объекты энергетики и промышленности с использованием беспилотников и ракетных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр НАК.

Во вторник состоялось заседание НАК, на котором рассматривались вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в Центральном федеральном округе (ЦФО) и были определены направления дальнейшего ее совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.

В ходе него Бортников отметил, что руководители предприятий и организаций при координирующей роли антитеррористических комиссий проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части прикрытия от атак с воздуха.

Председатель НАК также сообщил об организации процесса оснащения указанных объектов современными техническими средствами. По его словам, субъектами противодействия терроризму уделяется значительное внимание организации работы по минимизации и устранению последствий террористических актов.

Ранее атака ВСУ привела к масштабным повреждениям энергообъектов в Белгороде.