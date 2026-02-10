Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В НАК заявили о росте числа атак ВСУ на российские объекты

НАК: Украина наращивает атаки на российские объекты энергетики и промышленности
Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что украинские войска наращивают атаки на российские объекты энергетики и промышленности с использованием беспилотников и ракетных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр НАК.

Во вторник состоялось заседание НАК, на котором рассматривались вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в Центральном федеральном округе (ЦФО) и были определены направления дальнейшего ее совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.

В ходе него Бортников отметил, что руководители предприятий и организаций при координирующей роли антитеррористических комиссий проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части прикрытия от атак с воздуха.

Председатель НАК также сообщил об организации процесса оснащения указанных объектов современными техническими средствами. По его словам, субъектами противодействия терроризму уделяется значительное внимание организации работы по минимизации и устранению последствий террористических актов.

Ранее атака ВСУ привела к масштабным повреждениям энергообъектов в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!