Бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» во время операции по взятию населенного пункта Графское в Харьковской области обнаружили крупную сеть подземных тоннелей, построенных Вооруженными силами Украины. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным «Спартак».

По словам командира, штурмовое подразделение продвигалось вперед и начало зачистку территории. В этот момент противник попытался зайти в тыл через сеть окопов. Он отметил, что пулеметчик своевременно отреагировал и не позволил противнику выйти к российским бойцам.

Во время дальнейшей зачистки выяснилось, что в лесу возле населенного пункта украинские военные оборудовали разветвленную систему подземных сооружений. Командир сообщил, что сверху это выглядело как обычный лес, однако под землей находилось большое количество скрытых пулеметных точек.

Он также рассказал, что в самом Графском дома, где находились украинские военные, были соединены подземными тоннелями. По его словам, через эти ходы военные могли заходить в один дом и выходить из другого.

Командир добавил, что российские бойцы обнаружили эти подземные пути и перекрыли их. По его словам, это помогло не дать противнику вовремя отступить и передать информацию другим подразделениям, после чего участок был успешно зачищен.

В конце февраля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» установили контроль над Графским.

Ранее в ДНР российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ.