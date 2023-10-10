Суд в Приморье подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО мэра

Пресс-секретарь суда Приморского края Елена Оленева сообщила РИА Новости, что краевой суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева.

«Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения», — сообщила Оленева.

До этого Фрунзенский районный суд Владивостока в рамках повторного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения главе Большого Камня Абушаеву, который разыскивается по двум обвинениям, не вернул его под стражу заочно.

При этом никакой другой меры пресечения Абушаеву избрано не было.

Мэр Большого Камня Абушаев находится в федеральном розыске по двум обвинениям. В апреле он сообщил, что находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.