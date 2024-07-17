Находящийся в зоне СВО мэр Большого Камня не признал вину по делу о мошенничестве

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, который в данный момент находится в зоне специальной военной операции (СВО), не признает свою вину по возбужденного на него уголовному делу. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Органы следствия и прокуратуры справедливо выполняют свою работу, исполняя законы, подписанные нашим лидером, своевременно и законно реагируя на мои заявления и ходатайства, в которых, кстати, нет признания мной моей вины. Ребята просто выполняют свою работу, и это, еще раз подчеркну, справедливо», — сказал он.

Абушаев отметил, что намерен вернуться в Приморье только после окончания спецоперации, потому что «не имеет права вернуться домой, не добив врага».

В марте 2023 года в СУСК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района Приморья. В региональной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который возглавлял район с 2019 года до конца 2021 года. Мужчина обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Абушаев находился в федеральном розыске по двум обвинениям. В апреле 2023-го он сообщил, что находится в зоне проведения спецоперации, после чего постановление о розыске отменили. В октябре суд Приморского края не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске.

В декабре Абушаев сообщил, что ему вручили награду, и выложил свое фото с медалью «За храбрость» II степени. В мае экс-чиновник рассказал, что награжден орденом Мужества.

Ранее Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара.