Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр после удара БПЛА

РИА Новости: британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр
Британский эсминец HMS Dragon, который должен был усилить оборону Кипра после удара беспилотника по авиабазе «Акротири», до сих пор не покинул воды Соединенного Королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

Проанализировав данные Королевских ВМС, агентство отметило, что по состоянию на 9 марта боевой корабль все еще находится в порту Портсмута.

2 марта база военно-воздушных сил Британии на Кипре была атакована дронами «Хезболлы» с ливанской территории. Власти Ливана осудили эти действия. Премьер-министр королевства Кир Стармер публично пообещал направить эсминец и вертолеты, оснащенные системами борьбы с дронами, на остров.

Тем не менее официальная сводка движения судов указывает на то, что HMS Dragon выполнял лишь внутренние маневры: его единственный запланированный маршрут ограничивался переходом от причала к местному складу боеприпасов.

Ранее Макрон заявил об отправке авианосца «Шарль де Голль» к берегам Кипра.

 
