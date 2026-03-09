«Хезболла» поздравила нового верховного лидера Ирана с избранием на пост

Ливанское шиитское движение «Хезболла» по-прежнему верно Ирану, новым верховным лидером которого стал Моджтаба Хаменеи. Об этом говорится в заявлении движения, передает LBCI.

«Хезболла» подтвердила свою верность новому лидеру Ирана и выразила надежду на то, что Моджтаба Хаменеи добьется успеха, исполняя обязанности по руководству Исламской Республикой», — рассказали в движении.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

Также 9 марта депутаты однопалатного парламента Ливана проголосовали за продление полномочий нынешнего состава законодательного органа власти на два года.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.