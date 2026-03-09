Размер шрифта
Армия

Макрон раскрыл цели отправки авианосца «Шарль де Голль» к берегам Кипра

Макрон: авианосец «Шарль де Голль» размещен у Кипром для безопасности острова
Johan Nilsson/TT/Global Look Press

Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в район Кипра для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Авианосец «Шарль де Голль» с авиагруппой теперь находится вблизи Кипра, чтобы усилить общую оборонительную позицию и поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — заявил глава государства, находясь с визитом на острове.

Помимо этого, Макрон отметил достигнутые договоренности с президентом Кипра Никосом Христодули и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Политики обсудили координацию усилий по обеспечению безопасности граждан стран ЕС и их эвакуацию из государств ближневосточного региона.

До этого Минобороны Турции сообщило о переброске шести истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны (ПВО) на север Кипра.

2 марта глава министерства обороны Британии Джон Хили сообщил, что база военно-воздушных сил Британии на Кипре была атакована дронами. Удар нанесли члены шиитского движения «Хезболла» с ливанской территории на фоне операции США и Израиля против Ирана. Власти Ливана осудили эти действия.

Ранее в Британии заявили о риске терактов на Кипре.

 
