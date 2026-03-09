В Минобороны рассказали об уничтоженных над Россией дронах днем 9 марта

Средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 (по московскому времени) уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что семь дронов российские военные ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Новгородской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Курской областями.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на фоне атаки беспилотников в регионе объявлялась воздушная опасность.
Утром в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 марта сбили 163 украинских беспилотника над регионами России.
Также накануне вечером и ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских БПЛА, летевших к столице.
Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.