В Минобороны рассказали об уничтоженных над Россией дронах днем 9 марта

Минобороны: силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией за 6 часов

Средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 (по московскому времени) уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что семь дронов российские военные ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Новгородской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Курской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на фоне атаки беспилотников в регионе объявлялась воздушная опасность.

Утром в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 марта сбили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Также накануне вечером и ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских БПЛА, летевших к столице.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.