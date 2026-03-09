Иран нанес удар по американской базе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) нанес удар ракетами и беспилотниками по вертолетной базе США в Кувейте. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что речь идет о базе Аль-Адири. Среди ликвидированных целей были резервуары с топливом и газом базы, вертолетная площадка, а также логистические и инфраструктурные объекты, говорится в посте.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в одном из небоскребов в столице Кувейта после удара.

Также в ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте.

Ранее временный руководящий совет Ирана запретил наносить удары по соседним странам.