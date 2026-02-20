Размер шрифта
США пригрозили ЕС ответными мерами из-за планов по рынку оружия

Politico: США пригрозили ЕС мерами при ограничении доступа к рынку оружия
Власти США пригрозили странам Европы ответными мерами в случае ограничения доступа американским компаниям на рынок вооружений Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.

«Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений в Директиве, которые ограничат возможности американской промышленности поддерживать национальные оборонные закупки стран-членов ЕС или иным образом участвовать в них», — заявили в администрации США.

В Вашингтоне подчеркнули, что «протекционистская и дискриминационная» политика, направленная на вытеснение американских компаний с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные компании продолжают получать большую выгоду от доступа к рынкам США, — это неверный курс.

Как отмечает издание, в качестве ответной меры США могут закрыть европейским компаниям доступ на свой рынок.

20 февраля еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европейская комиссия (ЕК) требует от европейских предприятий нарастить производство оружия в 50 раз.

По его словам, для достижения этой цели странам-членам Евросоюза нужно предоставить гарантии долгосрочного и стабильного спроса для промышленности. Еврокомиссар утверждает, что подобные меры необходимы «для мира в Европе».

Ранее на Западе спрогнозировали новые кризисы в отношениях ЕС и США.
 
