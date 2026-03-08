Израиль атаковал Дом русской культуры в Ливане

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по зданию, в котором находился Дом русской культуры, в городе Набатия на юге Ливана. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Асаад Дия.

«Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», — сказал он.

По словам Дия, после обострения конфликта между Израилем и Ливаном Дом русской культуры прервал работу, а его сотрудники были эвакуированы.

Накануне лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что военные действия в регионе закончатся, когда падет иранский режим, будут уничтожены ядерные объекты и вся ракетная промышленность Исламской Республики, а «Хезболла» в Ливане будет разгромлена.

В ночь на 8 марта сообщалось, что боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана.

По словам военного представителя Авихай Эдри, израильская армия предупредила население Южного Ливана о готовящихся авиационных налетах. Людей призвали эвакуироваться к северу от реки Литани в целях безопасности. В заявлении Эдри также говорилось, что террористическая деятельность «Хезболлы» вынудила Армию обороны Израиля применять против них силу.

Ранее армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане.