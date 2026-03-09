Размер шрифта
Иран выпустил ракеты в сторону ОАЭ

Минобороны: ОАЭ отражают атаку ракет и беспилотников со стороны Ирана
Altaf Qadri/AP

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают в данный момент ракетную атаку. Об этом сообщило минобороны страны.

«ПВО ОАЭ в данный момент реагируют на угрозу иранских ракет и БПЛА», — говорится в пресс-релизе.

Жителей страны предупредили, что громкие звуки вызваны работой ПВО.

До этого сообщалось, что Великобритания развернула истребители RAF Typhoon, чтобы поддержать партнеров в Персидском заливе, а с военными ОАЭ тесно сотрудничают британские советники по борьбе с беспилотниками. Последние оказывали поддержку во время оборонительных операций в зоне конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее президент ОАЭ обратился к врагам страны на фоне войны.

 
