Британия помогла ОАЭ отражать атаки иранских БПЛА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Мухаммедом бен Заид аль Нахайяном «неизбирательные атаки» Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

В пресс-релизе отмечается, что Стармер осудил удары Исламской Республики и поблагодарил ОАЭ за помощь британцам, оказавшимся в зоне конфликта. Правительство королевства вместе с коммерческими компаниями и ОАЭ старается увеличить «пропускную способность» самолетов, чтобы все желающие могли вернуться на родину.

Согласно заявлению, Лондон развернул истребители RAF Typhoon, чтобы поддержать партнеров в Персидском заливе, а с военными ОАЭ тесно сотрудничают британские советники по борьбе с беспилотниками. Последние оказывали поддержку во время оборонительных операций в зоне конфликта.

До этого глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер заявила, что Великобритания не участвовала в первой фазе американо-израильской военной операции против Ирана. Лондон подключился лишь после того, как «безрассудные» ответные удары Тегерана затронули другие государства Персидского залива. Поддержка Лондона заключается в предоставлении военных баз для переброски американских бойцов и вооружения.

