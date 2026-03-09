Иранский беспилотник ранил несколько мирных жителей в Бахрейне

Несколько жителей Бахрейна пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается на странице МВД эмирата в социальной сети X.

Инцидент произошел в районе Ситра к югу от столицы столицы Манамы. В результате пострадали несколько человек, один из них был тяжело ранен. Кроме того, ущерб был нанесен ряду домов.

При этом в соцсети X появились видеозаписи, на которых направленная для перехвата дрона зенитная ракета упала на дом в жилом квартале.

8 марта стало известно, что в результате удара иранских беспилотников по Бахрейну была повреждена опреснительная установка.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по двум странам Персидского залива.