Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе столицы Бахрейна

В столице Бахрейна — Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе города. Об этом сообщает TRT Haber.

По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. Обстоятельства падения ракеты выясняют военные специалисты.

До этого сообщалось, что несколько жителей Бахрейна пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата.

8 марта стало известно, что в результате удара иранских беспилотников по Бахрейну была повреждена опреснительная установка.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по двум странам Персидского залива.