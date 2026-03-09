Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Сочи

Мэр Прошунин: в нескольких районах Сочи найдены фрагменты сбитых дронов
Evgeniy Maloletka/AP

Обломки сбитых в ходе отражения атаки беспилотников обнаружены в нескольких районах Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что при отражении второй атаки дронов российские военные уничтожили все угрожавшие Сочи цели. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Все экстренные службы сработали оперативно и профессионально.

Вместе с тем, пояснил Прошунин, в ряде районов города обнаружены фрагменты уничтоженных беспилотных летательных аппаратов. В Адлерском районе осколки повредили остекление следовавшего по маршруту рейсового автобуса. Никто из находившихся в салоне пассажиров при этом не пострадал.

На железнодорожной дороге около станции Лоо повреждена контактная линия. Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали последствия. Принимаются все необходимые меры для предотвращения задержек движения поездов.

9 марта сообщалось, что из-за падения обломков дрона в районе поселка Лоо загорелась крыша неработающего пансионата.

Ранее жителей и гостей Сочи попросили уйти с набережных, несмотря на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!