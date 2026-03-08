Десятки БПЛА атаковали восемь российских регионов

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над восемью регионами страны и Азовским морем 34 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над территорией Краснодарского края и Московским регионом нейтрализовали по восемь БПЛА, еще шесть сбили в Крыму, четыре — над акваторией Азовского моря, три — в Курской области, два — в Ростовской и еще по одному дрону — в Рязанской и Белгородской областях и Адыгее.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).