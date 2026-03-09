СМИ сообщили, что дипломатам США приказали выехать из Саудовской Аравии

Государственные департамент США приказал сотрудникам американского посольства покинуть территорию Саудовской Аравии. Об этом, ссылаясь на действующих и отставных чиновников, сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что распоряжение Госдепартамента свидетельствует о том, что в Вашингтоне осознают возросшие риски в регионе. Это первый случай с момента начала боевых действий против Ирана, когда внешнеполитическое ведомство США приказало дипломатам в обязательном порядке покинуть ближневосточное государство. До этого такие предложения не занимающим ключевые должности сотрудникам посольств США и членам их семей носили рекомендательный характер.

8 марта министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что беспилотный летательный аппарат пытался нанести удар по дипломатическому кварталу в Эр-Рияде.

За три дня до этого в здании американского посольства в Эр-Рияде произошел взрыв с последующим возгоранием. Агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что пожар был незначительным. Причиной взрыва послужила атака двух беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее американское посольство предупредило о «неминуемой» атаке на «нефтяную столицу» Саудовской Аравии.