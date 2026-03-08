Размер шрифта
В Иране заявили, что ракеты в страну запускают из жилых кварталов соседних стран

МИД Ирана: ракеты по Республике запускаются из жилых районов соседних стран
Vahid Salemi/AP

Ракеты в сторону Ирана запускают с территорий жилых районов соседних стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в соцсети X.

«Ракеты запускаются по Ирану из жилых районов на территории соседних стран, и истребители США используют воздушное пространство соседних государств для атак на Иран. Все это создает риски для региональной безопасности», — написал он.

До этого сообщалось, что в Саудовской Аравии два не выжили и 12 получили ранения в результате падения снаряда на жилой квартал в Эр-Рияде.

В воскресенье, 8 марта Минобороны страны заявило о попытке БПЛА атаковать дипломатический квартал. В ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было.

6 марта средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили БПЛА к юго-востоку от столицы страны.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран повредил оборудование как минимум на семи базах США.

 
