Армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане

В ЦАХАЛ сообщили о двух погибших в ходе операции против «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесли первые потери в ходе операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В ходе этой операции не выжили два военнослужащих. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта Махера Хатара, уроженца приграничного друзского поселка Мадждаль-Шамс, не стало во время боя в Южном Ливане. Уточняется, что он служил в инженерных войсках. Вместе с ним в том же бою рану, несовместимую с жизнью, получил еще один израильский военный, чья личность пока не раскрывается.

В ночь на 8 марта сообщалось, что боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана.

По словам военного представителя Авихай Эдри, израильская армия предупредила население Южного Ливана о готовящихся авиационных налетах. Людей призвали эвакуироваться к северу от реки Литани в целях безопасности. В заявлении военного также говорилось, что террористическая деятельность «Хезболлы» вынудила Армию обороны Израиля применять против них силу.

