Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане

В ЦАХАЛ сообщили о двух погибших в ходе операции против «Хезболлы» в Ливане
Hussein Malla/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесли первые потери в ходе операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В ходе этой операции не выжили два военнослужащих. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта Махера Хатара, уроженца приграничного друзского поселка Мадждаль-Шамс, не стало во время боя в Южном Ливане. Уточняется, что он служил в инженерных войсках. Вместе с ним в том же бою рану, несовместимую с жизнью, получил еще один израильский военный, чья личность пока не раскрывается.

В ночь на 8 марта сообщалось, что боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана.

По словам военного представителя Авихай Эдри, израильская армия предупредила население Южного Ливана о готовящихся авиационных налетах. Людей призвали эвакуироваться к северу от реки Литани в целях безопасности. В заявлении военного также говорилось, что террористическая деятельность «Хезболлы» вынудила Армию обороны Израиля применять против них силу.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали об ударах по объектам «Хезболлы».

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!