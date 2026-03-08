Размер шрифта
«Пережили очень страшные вещи»: медиков поразили глаза вернувшихся из плена бойцов СВО

Врач Косова: медиков потрясли глаза вернувшихся из плена бойцов СВО
Игорь Сапко/VK

Майор медицинской службы, врач-анестезиолог-реаниматолог Анастасия Косова, спасшая жизни 700 военнослужащих, рассказала ТАСС о сильном впечатлении, которое на медиков произвела встреча с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена.

По ее словам, врачей особенно поразил взгляд военнослужащих.

«Очень нас всех поразили их глаза: они прямо стеклянные были, такие пустые, и как будто они не рядом с нами, а где-то очень далеко», — сказала Косова.

Она отметила, что перед операцией медики старались поговорить с пациентами, однако ответы были короткими и односложными.

«Было видно, что эти люди пережили очень страшные вещи», — добавила майор.

6 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными в формате «300 на 300». Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты. Самолеты с бойцами ВС РФ приземлились на одном из аэродромов Подмосковья. Их направят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

За день до этого состоялся еще один обмен пленными. Он прошел по формуле «200 на 200». Посреднические услуги также оказали США и ОАЭ.

Ранее спасенный из плена боец заявил, что стал сильнее любить Россию.

 
