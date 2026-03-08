Катар снова закрыл воздушное пространство

Воздушное пространство Катара закрыли повторно — до утра 9 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха».

«Воздушное пространство страны закрыто до 03:59 по всемирному времени (06:59 мск) понедельника, 9 марта», - сказали агентству.

По данным источника, в это время допускаются рейсы государственной и санитарной авиации, а также авиационный поиск и спасение согласно предварительному разрешению от авиационных властей страны.

Ночью 7 марта в Катаре приняли решение частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов.

Накануне днем Средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку.

В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атак с их стороны. По словам главы государства, Тегеран не намерен «вторгаться в другие страны». Также он принес извинения ближневосточным странам, по территории которых Иран нанес удары в рамках конфликта с США и Израилем.

Ранее Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ.