Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 снарядов реактивной системы залпового огня M142 HIMARS и 180 беспилотников самолетного типа, которые применяли Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве также заявили, что российские войска в течение суток нанесли удары по местам запуска ударных беспилотников дальнего действия, которые использовали украинские военные.

До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Евгений Третьяков заявил, что российские военнослужащие в течение суток поразили 43 блиндажа и 15 антенн связи ВСУ. По его информации, поражены также антенны управления беспилотными летательными аппаратами и два наземных робототехнических комплекса.

7 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска за сутки уничтожили две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции на Украине.

До этого в Минобороны заявили, что за сутки российские войска уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Ранее российские БПЛА уничтожили F-16 и Су-27 на аэродроме ВСУ.