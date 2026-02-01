Размер шрифта
Российские беспилотники со Starlink ударили по истребителям F-16 и Су-27 ВСУ

«СВ»: российские БПЛА со Starlink уничтожили F-16 и Су-27 на аэродроме ВСУ
Shutterstock

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) БМ-70 со Starlink уничтожили истребители F-16 и Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме города Миргород Полтавской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

«Наши расчеты ударных БПЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Миргорода Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», — говорится в сообщении.

26 января советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра. По его словам, в отличие от БПЛА типа «Молния», этот тип дрона «топливный» и может летать до 500 км.

29 января глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что ведомство вместе с компанией SpaceX решают проблему использования сети Starlink на российских беспилотниках. При этом американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что «всегда рад» помочь в подобном вопросе.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.
 
