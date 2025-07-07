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Военный эксперт назвал важное преимущество лазерного оружия в борьбе с БПЛА

Военэксперт Артамонов: лазерное оружие способно разом уничтожить рой БПЛА
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NASA

Военный эксперт Александр Артамонов в интервью Tsargrad.tv оценил прототип российского лазерного антидронового «лучемета», который планируют испытать уже этим летом. По его словам, главной особенностью этого оружия является возможность разом поражать десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выводя из строя электронику.

«Они (БПЛА. — «Газета.Ru») теряют возможность наводиться, потому что оптические датчики выходят из строя, вне зависимости от того, какое количество БПЛА находится в этот момент по целевому направлению. То есть является целью один, 10, 100. У них так или иначе отказывает бортовая электроника, связанная с оптикой», — пояснил специалист.

Он также отметил, что лазерные установки являются бесшумным оружием.

3 июля РИА Новости со ссылкой на главу компании-разработчика сообщило, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» испытают в рамках проекта «Посох» до конца лета.

По его словам, это средство поражения мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей, подчеркнул он.

Ранее российские военные начали применять новую ПВО в зоне СВО.

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