В Израиле заявили об уничтожении 16 самолетов с оружием в аэропорту Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об уничтожении в иранском аэропорту Мехрабад лайнеров, перевозивших оружие для ливанского шиитского движения «Хезболла».

В пресс-релизе уточняется, что ЦАХАЛ уничтожил 16 самолетов, принадлежащих силам «Кудс» (элитному подразделению спецназначения иранского Корпуса стражей исламской революции). От них вооружение якобы получала «Хезболла».

«Аэропорт Мехрабад использовался силами КСИР «Кудс» и служил центральным узлом для вооружения и финансирования террористических группировок режима на Ближнем Востоке», — утверждает Армия обороны Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки поразили и несколько иранских истребителей. Они представляли угрозу самолетам ВВС Израиля, находившимся в воздушном пространстве Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд руб.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.