Беспилотники Ирана атаковали авианосец «Авраам Линкольн»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ирана нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

«Авианосец «Авраам Линкольн» был атакован беспилотниками ВМС КСИР и на большой скорости скрылся вместе со своими эсминцами, переместившись более чем на тысячу километров от региона», — говорится в сообщении.

2 марта авианосец «Авраам Линкольн» отошел от иранских границ. Иранский КСИР утверждал, что судно направилось в юго-восточную часть Индийского океана после того, как попало под удар.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.

