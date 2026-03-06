Размер шрифта
Армия

На видео попал удар Израиля по бункеру Хаменеи в Иране

Армия обороны Израиля показала видео удара по бункеру Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля атаковала защищенный подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Видеозапись удара опубликована в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, в атаке участвовали 50 истребителей. Они поразили бункер, расположенный под комплексом зданий руководства Ирана в центре столицы и предназначенный для использования Хаменеи в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях.

Верховный лидер Ирана был ликвидирован до того, как смог попасть в бункер, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками, отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

После того, как Израиль ликвидировал Али Хаменеи, Иран вступил в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара — среди возможных претендентов называют нескольких влиятельных клириков и сына Хаменеи Моджтаба.

Окончательного решения о том, кто станет новым верховным лидером, пока не принято. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что военные уничтожат любого нового иранского главу.

Ранее появилось видео мощного взрыва склада боеприпасов на юге Ирана.

 
