Армия

У американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед»

Atlantic: у США нет эффективных средств защиты от иранских дронов «Шахед»
У военных США нет эффективных средств защиты от иранских дронов «Шахед». Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источник, который предоставил информацию по итогам закрытого брифинга в Конгрессе США.

«Военные США не обладают хорошими средствами защиты от [дронов] Shahed», — сообщил источник.

Atlantic пишет, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн на брифинге признали наличие этой проблемы. По информации источника, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительные расходы.

Издание также сообщает, что в ходе пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, министр обороны Хегсет преуменьшил значение этого обстоятельства. Он отметил, что у ВС США есть эффектвная противовоздушная оборона, однако иногда она пропускает воздушные атаки.

«Время от времени, к сожалению, может попасться один снаряд — мы называем это «брызгом» — который все же прорвется», — заявил Хегсет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников. Он подчеркнул, что его страна приобрела уникальный опыт в перехвате беспилотных летательных аппаратов, в частности иранских «Шахедов».

Ранее ВСУ предрекли провал в борьбе с иранскими новыми дронами.

 
