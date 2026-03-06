Размер шрифта
СМИ сообщили, что школу в Иране могли атаковать США

Reuters: американские следователи допустили, что школу в Иране атаковали США
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Военные следователи США считают вероятным, что американские войска несут ответственность за удар по иранской школе для девочек, в результате которого погибли десятки детей, но окончательного заключения или завершения расследования они еще не пришли. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что американские военные проводят расследование инцидента.

Официальные лица, говорившие с агентством на условиях анонимности, не исключили возможности появления новых доказательств, которые снимут с США ответственность и укажут на другую виновную сторону в этом инциденте.

По словам источников агентства, до сих пор израильские и американские силы наносили удары по Ирану, разделяя их как по географическому принципу, так и по типу целей. В то время как Израиль наносил удары по ракетным базам на западе Ирана, США атаковали такие же цели, а также военно-морские объекты на юге страны.

Удар по школе в городе Минаб на юге Ирана был нанесен 28 февраля, в первый день атак США и Израиля. Он унес жизни более 150 человек. До сих пор никто не взял на себя ответственность за случившееся — США и Израиль объявили о расследовании, американцы настаивают, что не атакуют гражданские цели, посол Израиля в ООН утверждает, что удар нанесли иранские военные.

Накануне в Иране сообщили, что установили личности виновных в ударе по школе.

Ранее иранский дипломат связал атаку на школу с «культом Эпштейна».

 
