В Бахрейне с начала обострения уничтожили почти 80 иранских ракет и 140 дронов

С начала обострения ближневосточного конфликта в Бахрейне уничтожили 78 ракет и 143 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) иранских войск. Об этом сообщило Главное командование сил обороны Королевства, пишет РИА Новости.

«Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства», — сказали там.

До этого агентство Sabereen News сообщило, что беспилотник ударил по столице Бахрейна, Манаме. Данных о пострадавших, как и других подробностей, пока нет.

Ночью пятницы, 6 марта министерство внутренних дел Королевства заявило об ударах Ирана по двум гостиницам и жилому зданию в Манаме. В ведомстве уточнили, что жертв в результате случившегося нет, зафиксирован материальный ущерб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.