Полиция ищет пилота рухнувшего в Ираке американского самолета

Полиция Ирака организовала в провинции Басра поиски американского пилота, самолет которого потерпел крушение. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Наши сотрудники отправились на поиски американского пилота, упавшего в провинции Басра, он пока не найден», — заявил собеседник телеканала.

Поисковые мероприятия были объявлены после того, как в социальных сетях появились сообщения о якобы сбитом истребителе F-15. Пользователи призывали сотрудников полиции найти пилота, управлявшего самолетом.

Накануне Исламское движение сопротивления Ирака, которое объединяет ряд радикальных организаций, объявило об уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. В заявлении говорится, что дрон был сбит в небе над расположенной в северной части Ирака провинцией Салах-эд-Дин.

3 марта сообщалось, что Иран нанес новый удар беспилотниками по военной базе США в иракском Эрбиле.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».