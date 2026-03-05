Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

СМИ раскрыли, как США выбирает цели в операции против Ирана

WP: США определяют цели в Иране при помощи ИИ Claude
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты выбирают цели в операции против Ирана с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Claude, разработанного военной компанией Palantir. Об этом сообщает Washington Post.

«Передовые технологии искусственного интеллекта выявляют цели в Иране и быстро определяют их приоритетность, поддерживая масштабные военные операции, проводимые силами США и Израиля», — говорится в публикации.

В статье говорится, что при подготовке операций США уже использовали платформу для идентификации и определения координат «сотен целей», а также для составления их списков в порядке приоритетности.

По данным источников издания, знакомых с этой системой, искусственный интеллект позволяет извлекать важную информацию из обширных массивов секретных данных, полученных со спутников и в ходе других разведывательных операций. Это помогает в реальном времени наводить на цели и расставлять приоритеты.

До этого министр обороны США Пит Хегсет вызвал в Пентагон генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи. Официально цель встречи не называлась. Западные СМИ при этом сообщали, что Министерство войны США продолжает изучать возможности применения передовых систем ИИ для военных операций.

Ранее Пентагон решил использовать ИИ для поиска слабых мест у Китая.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!