СМИ раскрыли, как США выбирает цели в операции против Ирана

Соединенные Штаты выбирают цели в операции против Ирана с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Claude, разработанного военной компанией Palantir. Об этом сообщает Washington Post.

«Передовые технологии искусственного интеллекта выявляют цели в Иране и быстро определяют их приоритетность, поддерживая масштабные военные операции, проводимые силами США и Израиля», — говорится в публикации.

В статье говорится, что при подготовке операций США уже использовали платформу для идентификации и определения координат «сотен целей», а также для составления их списков в порядке приоритетности.

По данным источников издания, знакомых с этой системой, искусственный интеллект позволяет извлекать важную информацию из обширных массивов секретных данных, полученных со спутников и в ходе других разведывательных операций. Это помогает в реальном времени наводить на цели и расставлять приоритеты.

До этого министр обороны США Пит Хегсет вызвал в Пентагон генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи. Официально цель встречи не называлась. Западные СМИ при этом сообщали, что Министерство войны США продолжает изучать возможности применения передовых систем ИИ для военных операций.

Ранее Пентагон решил использовать ИИ для поиска слабых мест у Китая.