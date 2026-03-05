ВВС Израиля нанесли новые удары по Тегерану

ЦАХАЛ: ВВС Израиля второй раз за день атаковали объекты в Тегеране

ВВС Израиля второй раз за день начали наносить удары по объектам в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, во второй раз за день наносят удары по террористическим целям террористического режима в Тегеране», — отметили в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что это 13-я волна ударов по Тегерану с начала операции «Рык льва», стартовавшей 28 февраля.

Чуть ранее сообщалось, что военные еврейского государства нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана, в результате которых были повреждены десятки командных центров и другие объекты правительственной инфраструктуры.

До этого военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что операция «Рык льва» приобретает характер избиения Ирана. Средств поражения у США и Израиля для этого более чем достаточно. И пока нет никаких признаков того, что в этой вооруженной борьбе наметились хотя бы малейшие признаки перелома ситуации в пользу Тегерана.

Ранее в Иране казнили экс-генерала спецподразделения КСИР за шпионаж в пользу «Моссада».