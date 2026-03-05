Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

ВВС Израиля нанесли новые удары по Тегерану

ЦАХАЛ: ВВС Израиля второй раз за день атаковали объекты в Тегеране
Ammar Awad/Reuters

ВВС Израиля второй раз за день начали наносить удары по объектам в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, во второй раз за день наносят удары по террористическим целям террористического режима в Тегеране», — отметили в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что это 13-я волна ударов по Тегерану с начала операции «Рык льва», стартовавшей 28 февраля.

Чуть ранее сообщалось, что военные еврейского государства нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана, в результате которых были повреждены десятки командных центров и другие объекты правительственной инфраструктуры.

До этого военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что операция «Рык льва» приобретает характер избиения Ирана. Средств поражения у США и Израиля для этого более чем достаточно. И пока нет никаких признаков того, что в этой вооруженной борьбе наметились хотя бы малейшие признаки перелома ситуации в пользу Тегерана.

Ранее в Иране казнили экс-генерала спецподразделения КСИР за шпионаж в пользу «Моссада».

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!