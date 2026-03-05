Размер шрифта
ЦАХАЛ нанес удар по штабу внутренней безопасности Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз
Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз, отвечающему за все силы внутренней безопасности Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

«Израиль нанес удар по десяткам командных центров и другим объектам, которые использовались Ираном для хранения и производства оружия», — говорится в сообщении.

5 марта ЦАХАЛ сообщил о том, что планирует продолжать удары по Ирану в течение двух недель. При этом армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране. В этот же день Исламская Республика использовала новейшую сверхтяжелую ракету «Хорремшахр 4», которая, по сообщению иранских СМИ, была запущена в сторону Израиля.

До этого сообщалось о выявленных уязвимостях в стратегиях США и Израиля, связанных с действиями Ирана. По мнению военного аналитика Мартина Джея, ключевым фактором в исходе вооруженного конфликта станет рост цен на нефть. Эксперт отметил, что Иран уже перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот лишь наблюдал за происходящим. Эксперт также выразил опасение, что привлечение к конфликту других стран Персидского залива может стать серьезной ошибкой, которая нанесет ущерб их экономике.

Ранее в Тегеране обстреляли офис российских журналистов.

 
