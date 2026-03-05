Появились кадры с освобожденными российскими бойцами

Появилось видео с освобожденными из украинского плена российскими военными. Ролик опубликовал портал »Украина.ру».

На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил РФ садятся в автобус, на плечах у каждого — триколор. В автобусе военные машут руками и радуются предстоящему возвращению на родину.

В четверг, 5 марта Россия и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200». В Минобороны РФ рассказали, что сейчас бойцы ВС РФ находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что посреднические услуги при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

Позже помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский анонсировал второй этап обмена — по формуле «300 на 300». Он отметил, что договоренности об обмене 500 военных с каждой стороны были достигнуты во время переговоров в Женеве.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.