В США опровергли сообщения об крушении истребителя F-15 в Иране

CENTCOM: заявления о якобы сбитом F-15 в Иране не соответствуют действительности

Сообщения, согласно которым американский истребитель F-15 потерпел крушение в Иране, не соответствуют действительности. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Слухи, распространяющиеся в сети о крушении американского F-15E в Иране в среду, не имеют под собой оснований», — говорится в сообщении.

Накануне тегеранское информационное агентство Tasnim сообщило, что иранская армия сбила принадлежащий Вооруженным силам США многоцелевой истребитель F-15 Eagle. При этом журналисты не привели никаких подробностей.

Утром 5 марта израильский 14-й канал сообщил, что истребитель F-15 Eagle потерпел крушение на западе Ирана. По его информации, экипажу удалось покинуть самолет до столкновения с землей. Журналисты утверждают, что летчики оказались в труднодоступной местности, что осложнило проведение спасательной операции.

