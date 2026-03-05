Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

В США опровергли сообщения об крушении истребителя F-15 в Иране

CENTCOM: заявления о якобы сбитом F-15 в Иране не соответствуют действительности
Ac1 Tylir Meyer/U.S Air/Global Look Press

Сообщения, согласно которым американский истребитель F-15 потерпел крушение в Иране, не соответствуют действительности. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Слухи, распространяющиеся в сети о крушении американского F-15E в Иране в среду, не имеют под собой оснований», — говорится в сообщении.

Накануне тегеранское информационное агентство Tasnim сообщило, что иранская армия сбила принадлежащий Вооруженным силам США многоцелевой истребитель F-15 Eagle. При этом журналисты не привели никаких подробностей.

Утром 5 марта израильский 14-й канал сообщил, что истребитель F-15 Eagle потерпел крушение на западе Ирана. По его информации, экипажу удалось покинуть самолет до столкновения с землей. Журналисты утверждают, что летчики оказались в труднодоступной местности, что осложнило проведение спасательной операции.

Ранее генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!