Глава НАТО признал, что операция США пока на начальной стадии

Рютте: США находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters, что в настоящий момент США находятся на ранней стадии военной операции против Ирана.

По его словам, будет трудно точно оценить, чем американская кампания закончится в ближайшие недели.

Рютте также заявил, что Иран «близок» к тому, чтобы стать угрозой для Европы. Он выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его стремлении уничтожить ядерный и ракетный потенциал Ирана.

Накануне Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.